More than 450 approved to practice law in NC

More than 450 candidates have cleared the last hurdle to starting their legal career – passing the North Carolina Bar exam at its July administration.

The N.C. Board of Law Examiners reports that 468 people passed the test then and have finished other licensure requirements such as passing the Multistate Professional Responsibility Examination and completing a background check.

Overall, 541 candidates passed the bar exam in July, a 68.92% pass rate, statistics from the board show.

In a state shaped in part by its collegiate rivalries, Duke University School of Law had the most students pass, 90.48%. Next among law schools was arch-rival University of North Carolina, 90.08%, followed by Wake Forest University, 87.76%; Campbell University, 78.87%; N.C. Central University, 50.81%; and Elon University, 38.89%. Two of nine students from the since-closed Charlotte School of Law also passed.

Those passing the exam and meeting the other licensure requirements were:

Frances Walker Abbott, Charlsee Paige Abernathy, Holly N. Abernathy, Alexus Rose Acree, Lillian Akridge, Rianah Jenice Alexander, Stuart Algood, Faduma S Ali, Safwan Ali, Kayla Donielle Allen, Kendall Lynn Alligood, Rachel Allore, Haley Renee Almany, Emily Ann Almanza, Silas Hampton Altheimer, Carly Amatuzzo, Sasha Arroyo, Brandon Avery, Towqir Aziz, Marguerite Alice Bacon, Gisele Marie Bailey, Christian McKinley Baker, Elisabeth Leone Baldwin, Carlo Ballesteros-Flores, Sofia Baneth, Artrice Denise Barksdale, Sean Kennedy Barlow, William Osborne Bartlett, Laura Gabriela Basora, David Tyson Batts, Taryn Kay Beachler, Jonathon Duane Beatty, Anna Jamieson Beck, Cole Daniel Beck, Rachael Elizabeth Beller, Kara Jean Bennett, Carli Pauline Berasi, Sean Ari Berman, Grace Frances Berner, Brittany Nichole Betham, Melissa Nicole Betron, Adam Nicholas Beyer, Dylan Robert Blackburn, Cameron Tyler Blake, Madison Blevins, Michala Janee’ Blue, Dylan Bobbitt, Anthony Joseph Bologna, Sydney Raven Booker, Kylie Marie Bouplon, Melissa Box, Madison Lynn Boyer, Lena Gail Bradshaw, Alanna Brannam, Alexis McKenzie Braswell, Cameron Michael Bray, James William Brewer, Julius Crosby Brittman, Adam Hopkins Brooker, Jakob Brooks, Alecia W Brooks, Amelia Rachel Brosnahan, Marcus Brown, Ellenor Reid Brown, Tiqeece Brown, Steven Byrum Brown, Marc Brunton, Candler Lane Bryson, Emma Claire Burgess, Breann Beverly Burns, Kyle Christian Busch, Mason Patrick Butner, Rachel Byrd and Jacob Nathaniel Byrd.

Also, Sarah Beth Cain, Sydney Calas, Courtney Alexis Cantrell, Peter Matthew Carlton, Joshua George Carpenito, Jordin Marie Carpenter, Jeannette Lee Carson, William Richter Carter, Ethan Scott Case, Savannah Catalano, Caroline Cheek, Sarah Katherine Cheeley, Duojia Chen, Kaitlyn Patrice Chesney, Alexa Childress, Nickolas James Christopherson, Michael Patrick Clancy, Sydney Ann Clark, Ethan Clewis, Tony William Cline, Kyle David Coffino, Lucas Francesco Colantonio, James Coleman, Mary Catherine Coltrane, Andrew Worth Cone, Kyle Conway, Molly Catherine Cook, Briana Nicole Cool, Courtney M. Coppage, Nick Corn, Selin Olga Coskun, Pearson Cost, Joseph Aaron Cottingham, Katie O’Neil Cottle, Adia D Craig, Fiona Garver Craig, Miranda Elizabeth Cromley, Bryant Gerald Cross, Elizabeth Logan Crowther, Derrick Ernest Cruz, Audrey Curelop, Andrew Curry, Kaeli Czosek, Hannah Morgan Daigle, Nicole Anne Dalrymple, Brent Alan Damery, Matthew Hicks Darby, Simona Dautartaite, Delany Davis, Madison Talor Davis, Katherine Maria DeAngelis, Alessandra Lorenza Deiorio, Angela Rose Delfino, Gabrielle Mangru Delgado, Mark Charles DeLoach, Frederieke Demas, Allison Taylor Denton, Talia Draper, Andrew Draper, Wallace Mae Shell Driggers, Jordan Elizabeth Dunbar, Morgan Christie Eddy, Catherine Eteri Elbakidze, Seth Elizondo, Joshua Philip Elmets, Emily Joyce Erickson and Adelaide Grace Everidge.

Also, Diana Kathleen Fairweather, Ryan Feeley, Aaron Finkel, Olivia Rose Fisher, John David Moore Fisher, Elizabeth C Fitzgerald, Chyanne Autumn Flores, Warren Cole Foster, David Fowler, Clark Gregory Fowler, Morgan Elizabeth Freeman, Sabrina Maria Frenette, Jacob Aaron Friedman, Tyler Fuller, Cameron Nicole Funderburk, Ashley Vanessa Furches, Logan Hallie Furr, William Christopher Furr, Austin Tyler Futrell, Zoe Gabrielson, Aquilla Mae Gardner, Samuel Patrick Gerstemeier, Hanley Walker Gibbons, Kate Elizabeth Giduz, Austen David Gilbert, Shelby Lynn Gilmer, Lucas Steven Gladstein, Madison Rose Gladwell, Kathryn Eager Glaser, William Samuel Godwin, Lorena Patrisia Gomez, Nathalie Rose Good, Catherine Elizabeth Goodman, Jeffrey Irwin Gordon, Corey Andrew Goss, Julianna Marie Grant, Mollie Ann Grose, Caitlin Nicole Grow, Evan Gerald Gungor, Margaret Ann Gunn, Melissa Gustafson, Christopher Thomas Hamby, Anna Elyse Hamel, Andrew George Hamill, Cobe York Haney, Aaron Thomas Harding, Haley Hardy, Daria A. Harrington, Parker Benjamin Harris, John Wilton Harris, Sarah Morgan Harvey, Erynn Jordan Hatch, Kendall Paige Hathaway, Carson Hauth, Raun Haven, Margaret Hay, Joseph Austin Heath, Lucas P Helton, Aren Hendrickson, Megan Dana Hennings, Noelle Grace Henry, Tanner Allen Henson, Sophia Rose Hogg, Ayanna Sakile Holden, Joseph Rudy Holguin, Tyler Griffin Horne, Lillian House, Tiffany Hoyd, Christina Cellast Hubbard, James Bishop Huey, Park Alexandra Huff and Bailey A. Humphries.

Also, Sarah Jesse Imbarlina, Ashley Ireland, Quincy Jallah, Aurora Lynne Jaques, Aujay Jhala, Krishara Johnson, Lauren Ashleigh Johnson, Kendall Fuqua Jones, Carter Manley Jones, James Leroy Jordan, Nash Patrick Joyner, Sarah Mae Kalis, Mina Ibiye Kalu-Ezikpe, Jacob Johnwillis Kauer, Abigail Umphlett Killinger, Jacob Eugene Kincer, Michael Chandler King, Amber Davis King, Morgan Charna Kleinhandler, Zachary Abraham Kloville, Dillon Grey Kopec, Angel Peterson Lainhart, Taylor Moore Lammonds, Brandon R Lanier, Lisa Leeaphorn, Nicholas James LeFever, Probese Leo, Marino M. Leone, Rebekah Dare Lester, Jordyn Levinsky-Carter, Cramer Cramer Lewis, Malcolm Lewis, John Lightbourne, Shaun Lillard, Mackenzie Jo Lintz, Duncan Alexander Liseski, Oscar Collinbrook Locklear, Harrison Longano, Juan Lopez, Sarah Lott, Davis Bowen Lovvorn, Graham Everette Lowder, Anna Lukasiewicz and Christian Lunghi.

Also, Alanna Dolezal Maddox, Zena Maddux, Pamela Gayle Maher, Matthew Nelson Malone, Katherine Luisa Mansoor, Sara Catherine Markov, Colleen Candace Marron, Emily Chrisman Martchek, Hannah Olivia Martell, Shannon Denise Martells, Hannah Lauryn Martin, Maggie Belle Martin, Christina M. Mason, Adriel Winesa Parks Mason, Kenneth Blaine Massey, Nicholas Cooper Massey, LeAnne Marie McAbee, Frances Lea McBryde, Brian McCormick, Marianna Casimir McDevitt, Kathryn Sinclair McEvoy, Connor Scott McGinley, Elizabeth Bryan McGowan, Sophia Louise McMahan, Shanne Andrew McPherson, Ralph William Meekins, Emily Mae Mehalek, Laura Marshall Merriman, Donald Christopher Messick, Emmanuel A. Mijangos Lopez, Mercedes Arianna Miles, Tyler Primm Miller, Isaiah Milligan-Smith, Sarah A Mills, Sarah Alane Mink, Madison Lauryn Mitchell, Elijah Moffe, Michael Thomas Mohun, John Graham Monroe, Sara Madison Moore, Cameron David Morris, Rachael Lea Mullins, Matthew C Mullins, Michael Brendan Mulvey, Emily Ashlyn Mundt, Duncan Michael Murchison, Liam Aaron Murray, Samuel Allen Murray, Chandler Jack Myers, Colleen Naglee, Andrew Nail, Jernigan Newell, Marshall K Newman, Clara Ann Post Nieman, Hannah Claire Norem, Erin Alexandria November, James Howard Nye, Scott Randall Oakley, Alexandra Lee Obiol, Adaora L Oguno, Trynity Lee Ojeda, Deborah Olagunju, Sofie Oldroyd, Brody McFarlane O’Neal, Corinne Elizabeth O’Reilly, Taylor Osborne, Tiffany Lauren Ours, Tia Overway and Maxwell Grayson Owens.

Also, William Keegan Hunter Pace, Austin Chandler Panameno, Midushi Pandey, Mike Papakonstantinou, Inyoung Park, Joshualan Mikayla Parrish, Jacob Wayne Parrott, Simi Avakash Patel, Pratista Patel, Lindsey Nicole Patterson, Taylor Austin Peacock, Arianna Hope Pearson, Claudia Valentina Perez, Cameron Lee Perry, Jessica Lyn Phipps, Rebecca Pierce, Kaitlin James Pierce, Nathan Eugene Pinnell, Lori N Pittman, Joshua Ray Plummer, Elizabeth Poole, Amelia Catherine Poore, Caroline Morning Pope, Clare Leathersich Poston, Myia Ashley Pretty, Matthew Friedland Propper, William Taylor Pulliam, Allison Claire Quigley, Matthew Aaron Quigley, Emily Kyra Ramdial, Jillian Louise Randles, Brianna Michelle Randolph, Deborah Kay Rasmussen, Alexander Lee Ray, Gary R Redding, Chandler Jacob Reece, William Louis Reeves, Joshua Andrew Richards, Samantha Faye Richardson, Margaux Richardson, Gabrielle M. Rife, Charles Thomas Riggs, Jodi Elisa Robertson, Sarah Robey, Kathryn Anne Bingham Robinson, Malcom Rodriguez, Grace Antonia Roman, Isabel Rose, James Knight Rudolph, William Billy Callaway Ruff and Carrie Fran Ruff.

Also, Gabrielle R. Sanderson, Hunter Chance Savage, Hartman Saylor, Abigail Marie Scheper, Garett Samuel Schwartz, Hazheen A Selevany, Lydia Walden Shelley, Kelsie Nicole Shipley, Sheyenne Shropshire, William Shuford, Consuela Simmons, Peter Simms, Amika Singh, Joseph Andrew Singleton, Haley Nicole Sink, Halee Marie Smith, Zachary Smith, Sydney Christina Smith, Christian Harrison Smith-Bishop, Elizabeth Marie Snyder, Anna Katherine Carey Somberg, Rebecca Lynn Sommers, Kathryn Spangler, Caroline Spence, Elijah Thomas Stacks, Jacob Vinson Stewart, Christopher Steven Stock, Antoinette Stone, Caleb Verner Strawn, James Ennis Street, Madison Laine Surry, Benjamin Turner Suslavich, Lily Alice Talerman, McKenzie Taranto, Lindsey Nicole Taulbee, Caroline Elizabeth Taylor, Charles Jacob Taylor, Joseph Lucas Taylor, Hillary Teoyotl, Jordan Milton Thomas, Claire Elizabeth Thompson, Ashley Blaise Thompson, Kayla Tilley, Genesis Esperanza Torres, Jackson Scott Ussery, Grant Alexander VanHook, Robert Maximilian Veith, Annelisse Danielle Velazquez Fernandez, Tyler James Ventura and Teala Leung Volkamer.

Also, Benjamin David Waldman, Virginia Ann Walker, Liam Wall, Hunter Neal Walsh, David McKinley Waterson, Meagan Alexis Watson, Robert Wesley Welborn, Sydney Welch, Richard Welfare, Kristyn Ryan Wescott, Kasey Amalia West, Sara Anne West, Michael Anthony Westbrook, Sydney M Wheeless, Jasmine Kaylin White, Leighton Whitehead, Landon Whitley, Jennifer Rose Whitmire, Barbara Ann Whittinghill, Kendall Williams, Mary Stewart Wilson, Christopher Winokur, Paul Terry Wood, Madeleine Rose Wood, Caitlyn Marie Wood, Chandler Lee Woods, Meaghan Harless Woodward, Reaghan Rose Wooster, Parker Watson Wooten, Jonathan Pascal Wright, Anvitha Sai Yalavarthy, Erica Yarborough, Anna Catherine Yarbrough, Lisa Marie Yarbrough, Meredith Paige Yates, Jacob Austin Young, Mathias Aaron Young, Nicholas Ryan Zanzot, Andrew Blake Zavaleta, Kaihua Tymon Zhou and Cassandra Rachel Zietlow.